Montadora chinesa BYD vai investir R$ 3 bilhões para fabricar carros elétricos na Bahia

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) anunciou oficialmente nesta terça-feira (4) a implantação de um complexo industrial para a produção de veículos elétricos em Camaçari (50 km de Salvador) com investimento de R$ 3 bilhões.

Em um ato festivo em frente ao Farol da Barra, em Salvador, com a participação do Olodum e Ilê Aiyê, a empresa chinesa celebrou a implantação daquela que será a primeira indústria de carros elétricos do Brasil. A expectativa é de geração de novos 5.000 empregos diretos, sendo 1.000 deles já na primeira fase de operação da fábrica, prevista para o quarto trimestre de 2024.

O complexo será composto por três fábricas. Uma será dedicada à produção de carros elétricos e híbridos, com capacidade estimada em 150 mil unidades ao ano na primeira fase, podendo chegar a 300 mil unidades.

A segunda fábrica vai produzir chassis para ônibus e caminhões elétricos. A terceira indústria será voltada ao processamento de lítio e ferro fosfato e atenderá ao mercado externo, utilizando-se da estrutura portuária da Bahia.

"Não estamos falando só de uma fábrica. Estamos falando de um novo modelo, de uma concepção de que vem como exigência de um novo mundo, com energias renováveis", afirmou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A vice-presidente executiva da BYD e CEO da companhia para as Américas, Stella Li, definiu o investimento como um "marco para a história do Brasil".

"As novas fábricas no Brasil vão permitir a introdução e aceleração da eletromobilidade no país, um movimento chave para combater as mudanças climáticas", afirmou.

O pacote de benefícios fiscais oferecido pelo governo da Bahia à montadora chinesa, semelhante ao que era concedido à Ford, inclui uma redução de 95% do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Nesta terça-feira, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou ainda a isenção de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para os proprietários de carros elétricos com valor até R$ 300 mil produzidos na Bahia e que vão circular no estado.

A BYD reiterou a intenção de instalar o complexo industrial em Camaçari (BA). Há uma negociação em curso para que as fábricas ocupem local onde funcionava o antigo complexo industrial da Ford, que encerrou as atividades na Bahia em janeiro de 2021.

Rodrigues disse que acompanha as tratativas entre as duas empresas e fará todo o esforço por um desfecho positivo. Mas destacou que, mesmo que o acordo não seja concretizado, a indústria da BYD será implantada na Bahia: "Vamos encontrar uma saída".

Conselheiro da BYD no Brasil, Alexandre Baldy disse que não há entraves entre a montadora chinesa e a Ford e prometeu o anúncio de uma decisão final nos próximos dias.

O anúncio oficial da fábrica foi precedido de um encontro no Palácio do Planalto entre Stella Li e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada.

A possibilidade de a empresa chinesa se instalar na Bahia já vinha sendo especulada desde o início de 2021, quando a montadora americana encerrou as atividades no estado. No ano passado, o governo da Bahia confirmou a assinatura de um protocolo de intenções com a montadora.

O compacto elétrico Dolphin será ser o primeiro automóvel nacional da marca chinesa. O modelo chega ao mercado brasileiro importado da China e custa a partir de R$ 149,8 mil -o que o coloca entre os mais em conta do segmento no país.

A autonomia pode chegar perto de 400 quilômetros, mas as novas regras estabelecidas pelo Inmetro exigem uma redução de aproximadamente 30% nesse cálculo. Dessa forma, a marca chinesa afirma que o carro é capaz de rodar 291 km com uma carga completa de suas baterias.

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos.

Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, em Manaus, dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio. Com isso, parte da infraestrutura de fornecimento de componentes já está instalada.

A BYD pretende aproveitar o parque de fornecedores estabelecido na região de Camaçari para acelerar a nacionalização dos futuros lançamentos.

O encerramento das atividades produtivas da Ford no Brasil em 2021 deixou rastro de desemprego, queda na produção industrial e baque em efeito cascata na economia de Camaçari.

A cidade abrigou a primeira indústria de automóveis do Nordeste após uma longa batalha política e fiscal na década de 1990 e virou um polo de desenvolvimento nos anos seguintes.