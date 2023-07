Como funciona o Threads, app rival do Twitter, em 14 perguntas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O aplicativo Threads, lançado pela Meta nesta quarta-feira (5), atingiu 10 milhões de usuários em sete horas.

Grande parte desse número é formado por adeptos do Twitter frustrados com a gestão de Elon Musk iniciada em outubro de 2022. Mas, claro, também se beneficia dos mais de 1 bilhão de seguidores no Instagram, ao qual é relacionado.

Desde a chegada do concorrente criado pela Meta, novos e potenciais usuários têm perguntado se é preciso ter uma conta no Instagram para usá-lo (adiantando, sim) e se é necessário deletar sua conta no Instagram para apagar seu perfil no Threads (sim também).

Leia a resposta completa a esta e a outras perguntas a seguir.



O QUE É O THREADS?

É um aplicativo concorrente do Twitter criado pela Meta, responsável pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. A empresa define o Threads como "o app de conversas de texto do Instagram" -por isso, muitos usuários estão apelidando-o de "Tuinsta".O QUE EU POSSO

FAZER NO THREADS?

Basicamente o mesmo que você pode fazer no Twitter: publicar, recompartilhar e responder a postagens de texto, foto e vídeo, que são exibidas em uma linha do tempo.

QUEM PODE USAR O THREADS?

Usuários do Instagram que tenham dispositivos com Android (sistema do Google) ou iOS (da Apple).

É PRECISO TER UMA CONTA NO INSTAGRAM PARA USAR O THREADS?

Sim. Diz a página de ajuda do Threads: "Para criar um perfil no Threads, você precisará entrar na sua conta do Instagram. Se você ainda não tem uma conta do Instagram, é possível criar uma. Você pode criar um perfil no Threads para cada conta do Instagram que tem."

MENORES DE IDADE PODEM CRIAR CONTA NO THREADS?

Menores de 16 anos (ou de 18 anos em alguns países) terão um perfil automaticamente privado quando entrarem no aplicativo.

QUAIS SÃO OS RECURSOS DE PRIVACIDADE DO THREADS?

Usuários conseguem controlar quem pode mencioná-los ou respondê-los. É possível também adicionar palavras ocultas para filtrar respostas que contenham termos específicos, assim como no Instagram.

Entre as opções de interação, é possível deixar de seguir, bloquear, restringir ou denunciar um perfil clicando no menu de três pontos, e todas as contas bloqueadas no seu Instagram são bloqueadas no Threads de forma automática.

ONDE BAIXAR O THREADS?

Para Android: em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.barcelona&hl=pt_BR&gl=BR&pli=1

Para iOS: https://apps.apple.com/br/app/threads-an-instagram-app/id6446901002COMO USAR O THREADS?

Depois de baixar o aplicativo, você precisa associá-lo à sua conta no Instagram. Depois disso, surge uma interface muito semelhante à do Twitter, com a linha do tempo ocupando quase toda a tela e botões na parte inferior para voltar à página inicial, fazer uma busca, criar um post, conferir notificações e visualizar seu perfil.

QUAL É O LIMITE DE CARACTERES DO THREADS?

Até 500 caracteres.

COMO É A INTEGRAÇÃO DO THREADS COM O INSTAGRAM?

Os usuários têm a opção de seguir as mesmas contas que seguem no Instagram e também encontrar outras pessoas que se interessem pelos mesmos assuntos que você.

Os principais recursos de acessibilidade disponíveis no Instagram, como suporte a leitor de tela e descrições de imagens geradas por inteligência artificial (IA), também estão disponíveis no Threads.

As pessoas também podem compartilhar um post do Threads nos seus stories do Instagram, além da possibilidade de compartilhar uma postagem, em forma de link, em qualquer outra plataforma que escolher. O Instagram não aceita links externos.

É VERDADE QUE VOCÊ SÓ PODE EXCLUIR O SEU PERFIL NO THREADS SE APAGAR TAMBÉM A SUA CONTA DO INSTAGRAM?

Sim. Diz a política de privacidade do Threads: "Seu perfil do Threads faz parte da sua conta do Instagram e pode ser excluído a qualquer momento. Para fazer isso, é necessário excluir sua conta do Instagram."

POR QUE HÁ TANTO INTERESSE PELO THREADS?

Porque muitos usuários do Twitter estão insatisfeitos com a gestão de Elon Musk.

Depois de assumir a empresa, em outubro de 2022, o bilionário passou a cobrar pelo selo de verificação, demitiu funcionários responsáveis por infraestrutura, moderação e atendimento à imprensa, reinstaurou contas de pessoas que haviam sido banidas e impôs um limite temporário de leitura diária de tweets, entre outras decisões controversas.

QUAIS CRÍTICAS JÁ FORAM FEITAS AO THREADS?

Especialistas apontaram que o aplicativo da Meta pede acesso a informações pessoais, financeiras, a dados de saúde e condicionamento físico e a mensagens em outros apps. Essas informações não são coletadas pelos aplicativos da concorrência, como o Twitter.

Para o diretor fundador do Data Privacy Brasil, Bruno Bioni, o acesso a dados financeiros e de saúde tende a ser excessivo no caso de redes sociais. "Precisa haver justificativa de uma finalidade proporcional para esse uso".