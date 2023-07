Usuários relatam instabilidade no Twitter nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas reclamam de instabilidade no Twitter na própria rede social. Circula uma imagem com o aviso "taxa limite excedida" para justificar a falha no carregamento da linha do tempo.

O site Downdetector, que recebe reclamações de falhas em serviços online, recebeu mais de 400 queixas sobre o Twitter desde as 11h.

Entre as reclamações, 49% diz respeito a falhas no acesso via smartphone. A reportagem conseguiu usar a rede social pelo navegador.

Procurado pela reportagem via email, o Twitter respondeu de forma automática com um emoji de fezes. A rede social não tem representação de imprensa no Brasil desde que foi comprada por Elon Musk no ano passado.