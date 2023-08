WhatsApp lança compartilhamento de tela durante chamada de vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp lançou, nesta terça-feira (8), uma ferramenta de compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo. O recurso está em testes na versão beta desde maio.

Para ativar o compartilhamento, basta clicar no ícone compartilhar na parte inferior da tela, no correr da ligação de vídeo. O usuário precisa escolher se quer compartilhar todas as imagens da tela ou apenas um aplicativo específico, como funciona em Google Meets, Teams, Zoom e outras plataformas de videoconferência.

O recurso está disponível para celulares Android, iPhones e Windows. O WhatsApp Web faz chamadas desde 23 de março.

O compartilhamento de tela é útil para apresentar documentos, mostrar fotos, ou fazer planos coletivos, de acordo com comunicado da Meta, dona do WhatsApp.

AVATARES ANIMADOS

Em 6 de agosto, o site especializado WABetaInfo anunciou que testadores do WhatsApp também passaram a ter acesso a versões animadas de seus avatares -bonecos que representam a pessoa em figurinhas disponíveis no aplicativo.

O recurso, entretanto, ainda não está disponível para os usuários do WhatsApp comum.

Para criar um avatar, é necessário abrir a seção de emojis e figurinhas no teclado, dentro do WhatsApp, e clicar no ícone de "+". A primeira opção na página seguinte será a criação do boneco.

O WhatsApp pede, então, uma foto do usuário e a seleção de um tom de pele. O avatar é criado com auxílio de inteligência artificial.