Caixa bate recorde de financiamento imobiliário com R$ 51,3 bi no terceiro trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (10) que atingiu o recorde de concessão de crédito imobiliário em um trimestre.

A marca foi obtida entre julho e setembro deste ano, quando o banco repassou R$ 51,3 bilhões em financiamentos para compra de imóveis. Até então, a melhor marca havia sido no terceiro trimestre de 2022, com R$ 48,3 bilhões.

"É o melhor momento da Caixa na concessão de financiamentos imobiliários. Temos trabalhado incansavelmente para ofertar à população que mais precisa do banco condições mais vantajosas, seja na

habitação social ou nas demais modalidades de crédito", disse a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano.

A performance ocorreu quatro meses após o lançamento do Minha Casa, Minha Vida, uma das bandeiras do governo Lula, que subiu o valor do imóvel que pode ser financiado de R$ 264 mil para R$ 350 mil, reduziu a taxa de juros e elevou a quantia da renda familiar da menor faixa para R$ 2.640 (o equivalente a dois salários mínimos).

Segundo a Caixa, o banco lidera a concessão de financiamentos habitacionais, com 68,27% de participação de mercado. Em setembro, a carteira ativa de crédito atingiu 6,6 milhões de contratos, com um total de R$ 700 bilhões.

Neste ano, a Caixa informou já ter concedido R$ 136,6 bilhões em crédito imobiliário, além de contratar 1.773 empreendimentos para construir mais de 243 mil unidades habitacionais.

