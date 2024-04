Desemprego sobe a 7,9% no primeiro trimestre de 2024

(FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego do Brasil avançou a 7,9% no primeiro trimestre de 2024, após marcar 7,4% nos três meses finais de 2023, indicou nesta terça-feira (30) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 8,1% para o período de janeiro a março deste ano.

Conforme o IBGE, o número de desempregados foi de 8,6 milhões no primeiro trimestre. O contingente era de 8,1 milhões nos três meses finais de 2023.

A população considerada desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse contingente nas estatísticas oficiais.

Os dados divulgados nesta terça integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

O levantamento do IBGE contempla tanto atividades formais quanto informais. Ou seja, abrange desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

Tradicionalmente, o início de ano é marcado pelo aumento do desemprego. A busca por vagas costuma ser impulsionada por fatores como o término de vagas temporárias de final de ano.

Após a crise da pandemia, o mercado de trabalho mostrou retomada no Brasil, com abertura de empregos e aumento da renda média. Analistas ainda veem um cenário positivo para 2024, mas com alguma perda de ritmo dos indicadores.

