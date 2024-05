Bradesco supera estimativas e lucra R$ 4,2 bilhões no 1º tri

(FOLHAPRESS) - O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, levemente acima das expectativas do mercado. Segundo levantamento da Bloomberg, analistas esperavam um resultado de R$ 3,86 bilhões.

O número divulgado pelo banco nesta quinta-feira (2), porém, é 1,6% menor que o visto no mesmo período de 2023. Em relação ao último trimestre do ano passado, há uma melhora de 46,3%.

Este avanço trimestral se deve ao aumento na concessão de crédito em todos os segmentos, em meio à queda da inadimplência e das despesas.

Após uma forte queda nos indicadores do quarto trimestre de 2023, o banco diz ver um ponto de inflexão.

"O balanço apresenta solidez e começamos o ano superando desafios. Isso nos dá confiança de prosseguir na jornada de alcançar uma maior participação de mercado, no ritmo realizado neste primeiro trimestre", afirma Marcelo Noronha, presidente do Bradesco.

O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido) do Bradesco ficou em 10,2% neste primeiro trimestre, uma leve piora de 0,4 ponto percentual na comparação anual, mas 3,3 pontos percentuais na trimestral –ao fim do ano passado, a instituição teve um ROAE de 6,9%, abaixo da média histórica.

Já a carteira de crédito do banco cresceu em ambas as comparações, somando R$ 889,9 bilhões. O destaque na concessão de empréstimos no trimestre é o segmento para pessoas físicas, com alta anual de 2%, impulsionado pelo consignado.

A qualidade do crédito também melhorou. O gasto com PDD (provisão para devedores duvidosos) somou R$ 7,8 bi ao fim de março, 17,9% a menos que no mesmo período de 2023 e 25,8% menor que no fim do ano passado. A inadimplência (atrasos acima de 90 dias) ficou em 4,8%, queda de 0,3 ponto percentual tanto na evolução anual, como na trimestral.

As despesas operacionais também tiveram queda trimestral significativa, de 10,5%, para R$ 13,36 bilhões. Na evolução anual, porém, o número é 4,4% maior.

O destaque negativo do banco no período ficou com a margem financeira com clientes, que caiu 5,9% e 14,4% nas comparações trimestral e anual, respectivamente, para R$ 14,5 bilhões. Ou seja, o banco está lucrando menos com sua atividade central, a intermediação financeira via concessão de empréstimos.

"Estamos vivenciando a volta gradativa dos nossos fundamentos, graças ao engajamento dos executivos e colaboradores aos projetos que propusemos. A redução das despesas, por exemplo, foi relevante, o que indica que a proposta de controle rígido dos custos e austeridade administrativa está sendo aplicada", afirma Noronha.

RAIO-X | BRADESCO NO 1º TRI DE 2024

Fundação: 1943, em Marília (SP)

Lucro líquido: R$ 4,2 bilhões

Agências: 2.704

Funcionários: 85,6 mil

Clientes: 72,3 milhões

