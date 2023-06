Sogra de piloto da NASCAR mata marido e neto de 11 anos

A morte de três pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, chocou o mundo do automobilismo nesta semana. Terry Janway, sogra de Jimmy Johnson, piloto da Nascar e sete vezes campeão da categoria, é a principal acusada de cometer os homicídios.

Segundo informações do jornal The Daily Mail e do site TMZ, Terry ligou para o serviço de emergência 911 nos Estados Unidos, relatando a presença de uma "mulher com uma arma" na casa antes de desligar. Ela é considerada a principal suspeita do tiroteio, e a polícia confirmou ter ouvido um tiro ao chegar ao local, supostamente disparado por Terry contra si mesma.

Devido a essa tragédia, o piloto Jimmy Johnson decidiu não competir na corrida de rua da NASCAR em Chicago neste fim de semana. A equipe do piloto, Legacy Motor Club, divulgou um comunicado informando: "Jimmy optou por se retirar do Carvana Chevrolet nº 84 da NASCAR Cup Series. A família Johnson solicita privacidade neste momento e não fará mais declarações." Johnson, de 47 anos, é uma das figuras mais proeminentes da NASCAR, tendo conquistado o título da NASCAR Cup Series sete vezes, cinco delas consecutivamente.

É importante destacar que a família Johnson já havia enfrentado uma grande perda no passado, quando o filho de Jack e Terry, Jordan Jor-El Janway, faleceu em um acidente de paraquedismo aos 27 anos. Até o momento, a polícia não tem informações sobre os motivos que levaram Terry a cometer os homicídios e a tirar sua própria vida. A investigação está em andamento.

