Modric em apuros com a justiça por prestar falsos testemunhos

O Ministério Público da cidade croata de Osijek acusou o meio-campista do Real Madrid, Luka Modric, de falso testemunho em 2017, de acordo com a agência de notícias croata Hina, que divulgou a notícia nesta quinta-feira.

De acordo com essa fonte, a promotoria formalizou a acusação contra o melhor jogador de futebol croata na quarta-feira, acusando também o compatriota Dejan Lovren, do Lyon, pelo mesmo crime.

Modric é acusado de ter prestado falso testemunho em 13 de junho de 2017, durante um julgamento no Tribunal Municipal de Osijek, "apesar de ter sido avisado pelo juiz de que tinha o dever de dizer a verdade" e de que o falso testemunho é punível como crime.

O jornal esportivo Sportske novosti lembra que esse julgamento envolvia três dirigentes do Dínamo de Zagreb e um funcionário fiscal, acusados de evasão fiscal e apropriação ilegal do dinheiro do Dínamo nas transferências de Modric para o Tottenham em 2008 e de Lovren para o Lyon em 2010.

Modric testemunhou sobre as datas em que foram assinados os anexos aos contratos profissionais que regulam a divisão da indenização referente à transferência entre ele e seu antigo clube, o Dínamo de Zagreb.

