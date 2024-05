Messi ou Cristiano Ronaldo? Piqué sequer pestanejou ao responder

Gerard Piqué encerrou sua carreira nos gramados na temporada passada, mas continua sendo uma figura proeminente no futebol mundial. O ex-zagueiro espanhol, agora com 37 anos, foi desafiado pela BBC a escolher os melhores jogadores de todos os tempos entre alguns de seus antigos colegas, e quando chegou a hora de escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo, não hesitou.

Enquanto no caso de Puyol e Rio Ferdinand, ex-companheiros de Barcelona e Manchester United, Piqué admitiu que foi uma "escolha difícil", quando foi perguntado sobre Messi ou CR7, ele não teve nenhuma dúvida em optar pelo argentino.

Confira o vídeo abaixo.

? Would you make the same choices as Gerard Pique?#BBCFootball | @3GerardPique pic.twitter.com/ePTl5aX1v2