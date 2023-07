Róger Guedes se preocupa com sequência ruim do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes está preocupado com a sequência ruim do Corinthians. O clube perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo (2), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Róger entende que a pressão vai aumentar e pede mais trabalho para sair desse momento.

O atacante crê que a partida contra o América-MG, quarta-feira, pela Copa do Brasil, é uma boa oportunidade para virar a chave.

O Corinthians foi para o 15º lugar, com 12 pontos, e pode entrar na zona do rebaixamento nesta rodada.

"Muito triste. Não estamos conseguindo as vitórias, sexto jogo [dele sem marcar] e isso incomoda. Mas é trabalhar, não tem outro modo. Pressão vai vir, já estava vindo. O Corinthians é isso. Temos muito campeonato pela frente. É levantar a cabeça, virar a chave e tentar ganhar do América no primeiro jogo", disse o treinador.

Leia Também: Jorge Jesus celebra retorno ao Al Hilal: 'Feliz de voltar para onde fui feliz'