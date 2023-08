Marcelo pode ficar fora de possível Fla x Flu na Libertadores após expulsão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Marcelo pode ser desfalque do Fluminense em um possível clássico com o Flamengo na Libertadores. Ele foi denunciado pela Conmebol após expulsão contra o Argentinos Juniors. O time tricolor, por sua vez, tenta anular o cartão vermelho recebido após choque que resultou na fratura de Sánchez.

O QUE ACONTECEU

Marcelo foi denunciado com base no artigo 14.1, inciso b do código disciplinar da Conmebol.

O que diz o código? Para estes casos, o documento fala em "suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo determinado".

O outro lado. Marcelo e o Flu têm até cerca de 12h do dia 9 para enviar a defesa à entidade.

Vale ressaltar que o artigo vale tanto para atletas quanto para dirigentes. No caso dos jogadores, a punição, geralmente, é em número de jogos.

A jogada que o lateral protagonizou foi considerada "brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores)".

No atual cenário, o camisa 12 está fora do jogo da volta, na terça-feira (8), no Maracanã. As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro encontro.

Possível clássico. O Fluminense pode encontrar o rival Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O clube rubro-negro iniciou nesta quinta-feira (3) a série diante do Olimpia (PAR)

FLU TENTA ANULAR EXPULSÃO

Movimento nos bastidores. Paralelamente a isso, o Fluminense faz um movimento jurídico nos bastidores para tentar anular a expulsão.

Quer revisão. O clube formalizou à Conmebol um pedido quanto à revisão da punição.

Obstáculos. A diretoria, porém, enxerga complicadores no caso, como a visão da entidade quanto a alterações de decisões de campo.

JOGADOR TEVE LUXAÇÃO NO JOELHO

Luciano Sánchez teve alta do hospital na quarta-feira, menos de um dia após sofrer a lesão no jogo contra o Fluminense.

Ele teve uma fratura no joelho esquerdo e deve ficar afastado dos gramados de 10 a 12 meses.

O zagueiro foi liberado para ir para a casa e deixou o hospital em uma cadeira de rodas e com a perna imobilizada.

Sanchéz deu entrevista a veículos locais na saída do hospital e elogiou Marcelo, definindo o lance que causou sua lesão como "infeliz".