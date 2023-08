Lá fora: Caso Neymar "explode" e polêmica com Lukaku na Itália

Diversos temas têm chamado a atenção da imprensa esportiva internacional nesta quinta-feira.

Na Espanha, o 'caso Neymar' no Paris Saint-Germain está ganhando cada vez mais destaque, enquanto surgem especulações sobre seu futuro, inclusive associando-o novamente ao Barcelona. Este episódio promete se desenrolar como mais uma 'novela' que se prolongará até o fechamento da janela de transferências. Além disso, merece nota a entrevista concedida por Diego Simeone, na qual aborda o momento do Atlético de Madrid e, evidentemente, fala sobre João Félix.

Já na Itália, as atenções se voltam para as críticas dirigidas a Lukaku, com vozes do Inter acusando-o de "traição" e manifestações por parte dos torcedores da Juventus, que expressam sua oposição a possíveis negociações com o Chelsea para uma transferência durante esta janela de verão.

Percorra a galeria e confira as capas e os principais destaques da imprensa esportiva internacional desta quinta-feira:

