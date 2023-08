Em briga pelo Maracanã, Flamengo sugere ao Vasco que use estádio do Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo sugeriu ao Vasco que use o estádio do Botafogo para mandar o jogo contra o Atlético-MG, domingo (20). Essa foi uma das maneiras que o rubro-negro se defendeu na Justiça, em um processo aberto pelo rival para usar o Maracanã.

O Flamengo apresentou nesta segunda-feira (14) as alegações para tentar evitar que o Vasco consiga uma liminar para jogar no Maracanã diante dos atleticanos.

A defesa do Flamengo disse que a iniciativa vascaína atrapalha o Fluminense, que participa da gestão do estádio e pode ter à disposição um gramado piorado para enfrentar o Olímpia, pela Libertadores.

Segundo o Flamengo, o Vasco quer da Justiça "um verdadeiro cheque em branco, para que possa realizar as suas partidas de futebol no Maracanã sempre que o assim desejar".

O rubro-negro alegou, entre outras coisas, que o Vasco pode procurar o estádio Nilton Santos, outro bem público que está sob concessão. Neste caso, ao Botafogo.

POR QUE NÃO O NILTON SANTOS?

O principal argumento do Flamengo para tentar barrar o Vasco x Atlético-MG é o gramado. Por isso, o clube cita o sintético do Nilton Santos para justificar a "sugestão" feita no processo.

Segundo o Flamengo, o estádio do Botafogo "se encaixaria perfeitamente nas pretensões do Vasco, pois possui capacidade para acomodar grande número de torcedores, conta com uma infraestrutura moderna e confortável, um sistema de transporte férreo construído especialmente para atender às demandas esportivas e, ainda, sedia jogos de apenas uma equipe, o que diminuiria o risco de dano ao gramado".

A defesa rubro-negra ainda citou que o estádio "como se sabe, conta com a rígida e elogiada grama artificial". Esse item tem uma pitada de ironia, porque a diretoria do Flamengo é contrária ao uso do gramado sintética, sob alegação de riscos aos jogadores.

AMEAÇA DA CONMEBOL

O Flamengo se disse preocupado que um desgaste maior do gramado motive alguma sanção da Conmebol. O jogo seguinte ao Vasco x Atlético-MG, se ele ocorrer no Maracanã, é o Flu x Olimpia da Libertadores.

O Flamengo afirmou ainda que é difícil uma operação de última hora que permita a melhor conservação do Maracanã, em um intervalo tão curto entre o jogo de sábado, que termina por volta de 20h30, entre Fluminense e América-MG, e o Vasco x Atlético-MG, agendado para as 11h de domingo.

O rubro-negro citou também questões técnicas relativas à permissão de uso e diz que controla o número de jogos como forma de atender o interesse do Governo do Estado.