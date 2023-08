Técnico do PSG fala sobre saída de Neymar

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis Enrique, do PSG, falou pela primeira vez sobre a saída de Neymar do clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), ele disse que o negócio foi "bom para todos".

"Acho que é uma decisão boa para todos. Saúdo seu comportamento durante o tempo que o tive aqui em Paris. Ele é um jogador de nível mundial e desejo-lhe o melhor", disse o técnico.

LUIS ENRIQUE ELOGIA MBAPPÉ

Mbappé foi reintegrsado ao elenco do PSG -mesmo sem ainda renovar o seu contrato- no último final de semana, após o empate contra o Lorient na estreia do Campeonato Francês.

Na entrevista, Luis Enrique elogiou o atacante francês e se disse feliz pela volta do jogador à equipe. Ele deve ser titular neste sábado (19), na partida contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Kylian é perfeito. Pelo que vi nos treinos dessa semana, ele mostrou muita vontade. Ele chega com um bom estado de espírito, é realmente um jogador de nível mundial. Só posso me alegrar com seu retorno e poder contar com ele entre nós para o bem da nossa equipe. Luis Enrique

NEYMAR DEIXA O PSG

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com Neymar gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões -excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Nesta quinta-feira (17), o jogador brasileiro foi até o CT do PSG e se despediu dos companheiros antes de viajar à Arábia Saudita.