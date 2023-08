Morre Tijl De Decker, ciclista belga, em acidente durante treino

Morreu o cliclista Tijl De Decker. O jovem de 22 anos, que representava a equipe de Lotto Dstny, morreu após sofrer um acidente durante um treino.

Tijl estava internado há dois dias, em coma, depois de ter se envolvido num acidente com uma viatura, durante um treino.

A Lotto Dstny confirmou o seu falecimento através de uma declaração emocionada nas redes sociais, onde anuncia o falecimento com "uma grande tristeza".

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF