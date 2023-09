Juventus ameaça despedir Pogba após escândalo de doping

A Juventus teria informado que, caso a contra-análise confirme que Paul Pogba consumiu substâncias dopantes, tomará medidas para rescindir o contrato que o liga ao clube, conforme relatado pela estação de televisão ESPN nesta quarta-feira.

O próprio jogador francês teria admitido à direção da Vecchia Signora que usou suplementos nutricionais contendo testosterona prescritos por um amigo médico em Miami, sem saber que a substância proibida estava presente nos produtos.

Segundo a mesma publicação, o jogador de 30 anos reconheceu o erro e expressou arrependimento por não ter consultado o departamento médico da Juventus antes de adquirir os produtos recomendados.

Como resultado, o prestigiado clube italiano suspendeu imediatamente o pagamento do salário do meio-campista, avaliado em cerca de oito milhões de euros por ano, enquanto aguarda um resultado definitivo dos laboratórios.



