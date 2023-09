Richarlison quebra jejum e comanda virada do Tottenham na Premier League

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison voltou a balançar as redes neste sábado (16) e decidiu a vitória do Tottenham, de virada por 2 a 1, sobre o Sheffield United pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Richarlison começou no banco e entrou somente aos 36 minutos do segundo tempo, mas teve grande contribuição no triunfo do Tottenham.

O brasileiro foi o autor do gol de empate e deu uma assistência para Kulusevski virar a partida e garantir os três pontos para o Tottenham, que agora ocupa a vice-colocação da Premier League com 13.

O gol de empate marcado por Richarlison, de cabeça após cobrança de escanteio, ocorreu já nos acréscimos da etapa final, aos 53 minutos. A virada veio logo após, aos 55.

A última vez que o "Pombo" havia balançado as redes foi no dia 29 de agosto, em empate contra o Fulham.

