Seleção se apresenta com 7 novidades e "Dinizismo" em alta entre boleiros

(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira se reapresenta nesta segunda-feira (9), em Cuiabá, com sete novidades e a palavra de Fernando Diniz espalhada entre os boleiros.

O Brasil tem sete novos jogadores em relação às vitórias contra Bolívia e Peru, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará a Venezuela, na Arena Pantanal, nesta quinta-feira (12), e o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17.

O técnico Fernando Diniz chamou, em um primeiro momento, três atletas diferentes: o zagueiro Bremer (Juventus-ITA), o meio-campista Gerson (Flamengo) e o atacante Vinicius Jr (Real Madrid). Vini seria convocado antes, mas teve lesão muscular e agora retorna.

Com os cortes de Caio Henrique e Vanderson (Monaco), Renan Lodi (Olympique de Marselha) e Raphinha (Barcelona), Diniz levou Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter), Yan Couto (Girona) e David Neres (Benfica).

Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, foi substituído por Bremer por decisão técnica. Gerson e Vini entraram nas vagas dos lesionados Joelinton (Newcastle) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

DINIZISMO

Fernando Diniz foi aprovado pelos principais jogadores da seleção brasileira antes mesmo de ser contratado. No dia a dia de treinamentos, ele só confirmou a visão que havia dele.

Os atletas que estiveram na primeira data-Fifa com Diniz estão entusiasmados com o trabalho e contam para os que não estiveram como o trabalho é diferente.

Isso ocorreu, por exemplo, com Vini Jr. Ausente por causa de uma lesão, o atacante do Real Madrid falou com Rodrygo e está ansioso para conhecer o Dinizismo.

"É muito boa a expectativa. Nunca tive contato com o Diniz, mas o Rodrygo esteve lá há pouco tempo e falou que é uma pessoa excepcional, e já estou ansioso para encontrá-lo", disse Vini Jr, para a TNT.

