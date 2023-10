Corpo encontrado entre vagões de trem pode ser de jogador desaparecido

Foi encontrado um corpo entre duas carruagens de trem na estação de Santa Justa que poderá pertencer a Álvaro Prieto, o jovem de 18 anos que desapareceu em 12 de outubro em Sevilha e que tem sido procurado desde então.

Nas imagens, captadas por uma câmara da Televisão Espanhola, aparece um corpo vestido com roupas que coincidem com as que o jovem terá usado no momento do desaparecimento. Na ausência de confirmação oficial, a Guardia Civil da Espanha está trabalhando para identificar o corpo.

O jogador desaparecido do Córdoba viajou para Sevilha acompanhado de outros jovens e passou a quarta-feira (11) numa discoteca de Sevilha. Na quinta-feira, foi o último dia em que se soube do seu paradeiro. Deveria viajar em um trem para Córdoba, mas teve problemas com o bilhete e com a bateria do celular.

Decidiu então embarcar em outro trem sem o bilhete correspondente e que não ia para Córdoba, embora tenha sido visto pelos funcionários do trem que o convidaram a sair do local. As câmaras da estação de Santa Justa mostram o jovem saindo e são estas as últimas imagens que se têm dele até agora.