Leclerc domina treino classificatório e conquista pole em Las Vegas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc dominou o treino classificatório na manhã deste sábado (18) e vai ser o pole position no GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Leclerc liderou as três etapas da classificação, fez um tempo de 1min32s726 e garantiu a melhor posição do grid na corrida de nesta domingo (19).

Carlos Sainz e Max Verstappen completaram o top 3.

Candidatos ao vice-campeonato em 2023, Hamilton e Pérez foram eliminados no Q2, e vão largar na segunda parte do grid em Las Vegas.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO

O Q1 teve a liderança de Charles Leclerc desde o princípio, abrindo bem o treino classificatório e encerrando com 1min33s617. Verstappen teve uma atuação mais tímida, apesar de um toque em Esteban Ocon, e terminou em quarto: 1min34s190. A diferença entre Leclerc, com o melhor tempo, para Tsunoda (1min36s447), que fez o pior, foi de quase três segundos. Dois entre os cinco eliminados eram da McLaren: Lando Norris, Ocon, Guanyu Zhou, Óscar Piastri e Tsunoda.

O Q2 eliminou os dois candidatos ao vice-campeonato da Fórmula 1 neste ano: Lewis Hamilton e Sergio Pérez. Já Charles Leclerc se manteve à frente: com 1m32s834, superou os adversários e assegurou a primeira posição. Verstappen, o campeão, foi o quinto colocado. Nesta etapa, foram eliminados Hamilton, Pérez, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e Daniel Ricciardo.

No Q3, marcado pela curta diferença entre os melhores tempos, novamente Leclerc foi dominante e encerrou com o melhor tempo (1min32s726), seguido por Carlos Sainz e Max Verstappen. O holandês nem sequer completou sua última volta, confirmando a pole de Leclerc. Punidos por incidentes nos treinos, Sainz e Stroll vão largar, respectivamente, em 12º e 19º nesta domingo (19).

O GRID, DO 1º AO 20º

1 - Charles Leclerc (Ferrari)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - George Russell (Mercedes)

4 - Pierre Gasly (Alpine)

5 - Alexander Albon (Williams)

6 - Logan Sargeant (Williams)

7 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8 - Kevin Magnussen (Haas)

9 - Fernando Alonso (Aston Martin)

10 - Lewis Hamilton (Mercedes)

11 - Segio Pérez (Red Bull)

12 - Carlos Sainz (Ferrari)

13 - Nico Hulkenberg (Haas)

14 - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15 - Lando Norris (McLaren)

16 - Esteban Ocon (Alpine)

17 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18 - Óscar Piastri (McLaren)

19 - Lance Stroll (Aston Martin)

20 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

COMO FOI O TL3

O britânico George Russell fez o melhor tempo no TL3 na madrugada de nesta sábado (18) (18), no segundo dia de treinos do GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Russell fechou a sessão com tempo de 1min34s093, após retomar a liderança pouco tempo antes da bandeira amarela.

Logo atrás estiveram Oscar Piastri, com tempo de 1min34s491, e Logan Sargeant (1min34s645).

Terceiro treino sem a Red Bull na liderança: apesar da suspensão do TL1, Charles Leclerc foi o melhor nos dois primeiros treinos, na manhã desta sexta-feira (17).

OS DOIS PRIMEIROS TREINOS

O TL1 e o TL2 ocorreram nesta sexta-feira. O primeiro durou apenas dez minutos, devido a problemas com a tampa de um bueiro.

Isso ocorreu porque o carro de Carlos Sainz passou pelo bueiro, sofreu um apagão e ficou parado na pista. Posteriormente, a diretoria da prova anunciou a suspensão do treino, cujo líder até então era Charles Leclerc.

O TL2 começou atrasado e teve a disputa pela liderança entre quatro pilotos, vencida por Leclerc faltando 40 minutos para o fim do treino. Fernando Alonso e Sergio Pérez fecharam o top-3.

PROGRAMAÇÃO

O Grande Prêmio de Las Vegas acontece na madrugada de nesta domingo (19), às 3h.

