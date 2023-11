Gerrard 'aplaude' escolha de Cristiano Ronaldo: "Há uma diferença..."

Steven Gerrard concedeu uma longa entrevista aos canais oficiais da Liga Profissional Saudita, com uma parte divulgada este sábado, a abordar o convite do Al-Ettifaq e a destacar, desde logo, a mudança do futebol nesta região do globo desde a chegada... de Cristiano Ronaldo.

"Acho que quando o melhor da história, o GOAT como o chamam (risos), quando Cristiano Ronaldo chegou em janeiro, foi um grande negócio. Ele ainda tem muito a oferecer no futebol", começou por dizer.

"Após a chegada de Cristiano Ronaldo, em cinco ou seis meses, vimos a popularidade da Liga aumentar e outros jogadores de renome mudaram-se para a Arábia Saudita", acrescentou de seguida.

"Há uma diferença entre o campeonato antes e depois da chegada de Cristiano Ronaldo, isso é claro, sendo que também eu fiquei muito contente com o convite do Al-Ettifaq em poder desenvolver-me aqui como treinador, algo que eu adoro muito. Faz parte do meu trabalho", completou.

Recorde-se que o antigo craque do Liverpool chegou a treinar equipes como Rangers e Aston Villa antes de se mudar para o Al-Ettifaq, no passado verão, onde leva o registro de sete triunfos em 15 jogos, num país em que Cristiano Ronaldo já se encontra jogando desde o início de 2023.

"عرض نادي الاتفاق كان أكثر إثارة بالنسبة لي، لأن الإدارة كان لديها الكثير من الشغف" ️



مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد يتحدث عن تجربته في #دوري_روشن_السعودي حتى الآن ️#yallaRSL | @Ettifaq pic.twitter.com/Un47glfmyx — دوري روشن السعودي (@SPL) November 18, 2023

