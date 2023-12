Da indisciplina à queda, Marcos Leonardo aguarda reação do mercado

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marcos Leonardo torce para que o caso de indisciplina e a queda para a Série B do Santos não atrapalhem a meta de jogar na Europa em 2024.

Com o fim de ano em baixa dentro e fora de campo após ótimos momentos na temporada, o centroavante de 20 anos espera que o mercado europeu ainda esteja aberto. O UOL apurou que a notícia da indisciplina repercutiu mal entre agentes.

Outro ponto é o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por um lado, a reta final ruim do ano pode repelir o interesse europeu. Por outro, o Santos terá mais necessidade de fazer receitas.

Marcos Leonardo abalou o vestiário do Santos na semana passada. Ele se atrasou e foi ao CT Rei Pelé alterado, sem aceitar virar reserva.

O camisa 9, sem marcar há nove jogos e com desgaste físico, foi barrado para a entrada de Furch contra o Athletico, não gostou e irritou comissão técnica, dirigentes e companheiros na última sexta.

SONDAGENS RECENTES

Marcos Leonardo quase foi para a Roma (Itália) no meio do ano, mas o Santos o segurou a contragosto dele e de seus representantes.

Nas últimas semanas, o atleta recebeu várias consultas, porém, nada oficial chegou ao Peixe.

O estafe garante que apresentará as propostas "no momento certo" e vê com bons olhos Inglaterra e Itália, especialmente.

O Santos terá eleições no próximo sábado, e Andres Rueda só tem mandato até 31 de dezembro. O atual presidente gostaria de receber ao menos 18 milhões de euros (R$ 95 mi).