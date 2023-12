Vasco e Ramón Díaz conversam por renovação e pré-temporada no exterior

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco tem bem encaminhadas conversas pela renovação de contrato de Ramón Díaz até o fim de 2025. O treinador, inclusive, sugeriu e tem preferência por uma pré-temporada no exterior.

O atual contrato de Ramón Díaz é até dezembro de 2024, mas o Vasco deseja estender o vínculo para se blindar de possíveis investidas de outros clubes.

Nesta movimentação, o Cruzmaltino também acena com um aumento salarial à comissão técnica, ciente de que Ramón e seus pares se valorizaram no mercado com a campanha de recuperação para permanecer na Série A.

Ramón já vinha mantendo conversas com o CEO, Lúcio Barbosa, mesmo antes da chegada do novo diretor de futebol, Alexandre Mattos.

Uma dos desejos de Ramón Díaz é que o Vasco realize uma pré-temporada no exterior. A reportagem apurou que uma das sugestões é a Argentina. Outro país sugerido foi os Estados Unidos, como informou inicialmente o "Atenção, Vascaínos". O martelo sobre este tema, porém, ainda não foi batido.

Ramón Díaz é ídolo do River Plate e sua campanha com o Vasco foi noticiada nos programas de TV argentinos. No início deste ano, o clube disputou a Floripa Cup na "Terra do Tio Sam" e enfrentou o próprio River Plate, além do Inter Miami, nesta quinta-feira (14) time de Messi.

O treinador já teve sua primeira conversa com Alexandre Mattos e passou suas preferências, sugestões e observações.

O diretor de futebol precisa resolver a situação de dez jogadores com contrato para se encerrar: o goleiro Ivan, os laterais direitos Paulo Henrique e Gabriel Dias, os zagueiros Maicon e Robson, o volante Zé Gabriel, o meia Praxedes e os atacantes Alex Teixeira, Sebástian Ferreira e Rossi.