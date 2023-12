Manchester City ultrapassa Barça na corrida por 'pérola' do River Plate

Embora tenha manifestado o desejo de jogar pelo Barcelona, a 'pérola' argentina Claudio Echeverri, do River Plate, está mais próximo do Manchester City. Aos 17 anos, Echeverri é a nova sensação do futebol argentino.

O jovem meia ofensivo brilhou durante o Mundial sub-17, na Indonésia, ao serviço da Argentina. Os maiores clubes europeus estão a tentar convencê-lo, com várias operações de charme, que parecem estar surtindo efeito. Já que Echeverri admitiu que não vai renovar contrato.

Claudio Echeverri, que vai completar 18 anos, no dia 2 de janeiro manifestou publicamente o desejo de um dia vestir a camisa do Barcelona. “Além do River, gostaria de jogar no Barça. Sou um grande fã de Messi e vi-o jogar no Barcelona, ​​então tenho essa equipe comigo desde muito jovem ”, confidenciou ao jornal Olé.

O problema é que as finanças catalãs não estão no seu melhor. E com contrato até dezembro de 2024, tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros (que pode subir para 30 milhões de euros dependendo da data da transferência). Aí surge o poderio financeiro do Manchester City que, segundo Fabrizio Romano, está na frente da corrida para levar o jovem argentino, com a concorrência do Chelsea.

Manchester City keep pushing to sign Argentinian talent Claudio Echeverri from River as contacts continue on both club and player side. ??



Chelsea are still keen and interested.



No changes on Barcelona stance: he’s highly rated — but deal difficult due to FFP issues. pic.twitter.com/oFsev4N2B0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023

