Lutador de MMA morre aos 23 anos em acidente chocante em túnel

Um lutador considerado uma promessa do MMA morreu aos 23 anos em um acidente chocante em um túnel na Tailândia, na cidade de Phuket.

De acordo com os jornais britânico Daily Star e Daily Express o atleta iraniano Fariyar Aminipour perdeu o controle de sua moto e acabou batendo contra o meio-fio na parte de dentro do túnel. Ele chegou a ser resgatado com vida e levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda de acordo com a imprensa internacional, a polícia tailandesa foi informada do acidente de Aminipour na manhã da última quinta-feira (11). De acordo com o Daily Star, ele foi achado em uma “poça de sangue” no interior do túnel e levado para o Chalong Hospital, em Phuket.

“Estamos analisando câmeras de segurança e conversando com testemunhas para compreender como ocorreu o acidente”, disse o coronel de polícia local Wiriyaphong Srinuanpan à imprensa tailandesa.