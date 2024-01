Ex-cunhada de Schumacher poderia ter revelado informações exclusivas

Cora-Caroline Schumacher, agora conhecida como Cora Brinkmann devido à separação de Ralf Schumacher, ex-piloto de F1, participou de um reality show na Austrália, mas saiu por "vontade própria" passado três dias de gravações.

Porém, informa o Bild que esta saída pode estar relacionada com a misteriosa cláusula Schumacher, que a RTL, canal de televisão alemão, mantém com a família do heptacampeão do mundo de Fórmula 1.

O objetivo desta cláusula é manter em sigilo o estado de saúde e tudo o que envolve a vida de Michael Schumacher e, segundo o Bild, a rede de televisão respirou aliviada, após a saída de Cora Brinkmann do reality show, porque havia um certo medo que temas sensíveis pudessem ser falados.

A ex-cunhada de Michael Schumacher não faz parte do núcleo reduzido de pessoas que pode visitar o antigo piloto da Ferrari, mas a RTL tinha receio que pudesse ter informações que a família não quisesse que fossem compartilhadas na imprensa.

Ainda de acordo com o Bild, o 'Pacto Schumacher' que existe entre a família do antigo piloto e os mais altos executivos da emissora é uma espécie de acordo de cavalheiros acerca dos temas que envolvam a esfera pessoal e íntima de Schumi.

Recorde-se que Cora Brinkmann foi cunhada de Michael durante 15 anos, tendo terminado o seu casamento com Ralf Schumacher em 2022.

