Palavras de Buffon provocam mal-estar: "Deixem o PSG em paz"

O ex-jogador do Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, não escondeu sua decepção com a entrevista de Gianluigi Buffon ao canal de YouTube 'BSMT', na qual o italiano abordou sua curta passagem pelo clube na temporada 2018/19.

Buffon afirmou que, com estrelas como Kylian Mbappé, Marco Verratti e Thiago Silva, a Juventus teria "conquistado quatro Liga dos Campeões", e que se estranha com a falta de títulos do PSG.

Rothen considerou as declarações de Buffon como uma falta de respeito para com o clube francês:

"É recorrente nas velhas lendas. Ele veio porque a sopa era boa, e havia uma política de estrelas, que significava que, se tivesse um nome, mesmo com 35, 36 ou 37 anos, o PSG iria te receber de braços abertos."

"Mas, quando te dão tanto, a mínima responsabilidade que deveria ter seria a de tentar melhorar as coisas. Quero ouvir o que ele diz, mas a passagem dele é catastrófica, e gostaria que ele o dissesse. Deixem-nos explicar o fracasso desportivo, só ele saberá fazê-lo."

Rothen também criticou a postura de outros jogadores que passaram pelo PSG e que falam mal do clube após a saída:

"O PSG é uma esfregona. Assim que chega a Liga dos Campeões, os estrangeiros que por lá passaram falam do clube. Deixem o clube em paz, não o deixaram seguir em frente. E Buffon é um deles. Fico triste por vê-lo a falar daquela maneira."

As críticas de Rothen à entrevista de Buffon geraram grande repercussão na França.

