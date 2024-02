Bayern Munique inicia contatos com um dos capitães do PSG

O Bayern de Munique pretende reforçar o setor defensivo durante a próxima janela de transferências de verão. De acordo com o jornal Sport, o clube bávaro teria Ronald Araujo, zagueiro uruguaio do Barça, como sua prioridade. No entanto, devido à complexidade da negociação, foram estabelecidos contatos com os representantes de Marquinhos, um dos capitães do PSG.

Atualmente enfrentando dificuldades na defesa, o gigante bávaro, que acumula três derrotas em uma semana em todas as competições, busca reforçar seu elenco, especialmente na linha defensiva.

O zagueiro brasileiro do PSG, que está em sua décima primeira temporada em Paris e renovou contrato até 2028 no ano passado, foi contatado pelos dirigentes do Bayern.

Atualmente, essa abordagem está em estágio inicial. Apesar de enfrentar algumas dificuldades nas últimas temporadas, Marquinhos sempre expressou satisfação em Paris, onde chegou em 2013 vindo da AS Roma por 31 milhões de euros. Seu valor de mercado é estimado em 60 milhões de euros. Desde o início da temporada, o zagueiro de 29 anos participou de 26 partidas e concedeu duas assistências com a camisa vermelha e azul em todas as competições.







