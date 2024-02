Daniel Alves é convocado para comparecer ao tribunal nesta quarta

O jogador Dani Alves foi convocado pela juíza encarregada de seu caso a comparecer a um tribunal de Barcelona nesta quinta-feira (22), conforme relatado pelo jornal catalão "La Vanguardia" nesta quarta-feira (21).

Também foram convocadas as partes envolvidas no processo contra o jogador, que está sendo julgado por agressão sexual: a promotora, Elisabet Jiménez; a promotora e advogada da denunciante, Ester García; e a defesa e advogada do acusado, Inés Guardiola.

O julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, durou três dias e encerrou em 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão sexual, afirmando que a relação com a denunciante foi consensual. A defesa de Daniel Alves solicitou liberdade condicional e absolvição, enquanto o Ministério Público local pediu nove anos de prisão, e a defesa da denunciante pediu 12 anos. Vinte e oito testemunhas, indicadas pela defesa e pela acusação, foram convocadas para os depoimentos, incluindo a mãe do ex-jogador, Lucia Alves.

Embora a data provável para a leitura da sentença seja 7 de março, o tribunal, presidido pela juíza Isabel Delgado, pode já ter redigido a sentença.

