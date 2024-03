Mbappé explode a rede com cabeçada estrondosa e garante classificação

Noite mágica em Paris: O Paris Saint-Germain confirmou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad na noite de terça-feira (5). E quem brilhou mais uma vez foi Kylian Mbappé.

Show de Mbappé: O craque francês marcou os dois gols da equipe parisiense, ambos no segundo tempo. No primeiro, ele driblou a defesa da Real Sociedad e bateu com categoria no canto do gol. No segundo, Mbappé recebeu um cruzamento preciso e cabeceou com força, estourando a rede lateral da baliza.

O gol de Mbappé foi o segundo do PSG na partida e selou a vitória por 2 a 1, que classificou a equipe francesa para a próxima fase da Champions League. O jogador foi o grande destaque da partida e recebeu elogios de todos os lados.

Confira o vídeo abaixo.

Leia Também: Anderson Talisca agradece apoio após lesão e confirma o pior cenário