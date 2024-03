Anderson Talisca agradece apoio após lesão e confirma o pior cenário

O atacante brasileiro Anderson Talisca, companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, anunciou nesta terça-feira (5 de março) que estará fora do restante da temporada devido a uma lesão na coxa.

Através de um vídeo publicado nos stories do Instagram, Talisca agradeceu o apoio recebido e se mostrou confiante em sua recuperação. "A minha cabeça ainda está acelerada com tudo o que aconteceu, tão rapidamente. Obrigado e tudo ficará bem", disse o ex-jogador do Benfica.

A lesão de Talisca é um grande golpe para o Al-Nassr, que perde um de seus principais jogadores para o restante da temporada. O time ainda disputa a Liga dos Campeões da

Talisca não deu detalhes sobre o tempo de recuperação, mas espera-se que ele fique fora dos gramados por pelo menos seis semanas.

Futuro incerto: A lesão de Talisca pode afetar seus planos para o futuro. O jogador tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2024 e ainda não definiu se irá permanecer no clube.

