Justiça pode apreender passaporte de Neymar após pedido de ex-modelo

O jogador Neymar Jr. está sob risco de ter seu passaporte apreendido pela justiça brasileira. A solicitação foi feita pela advogada da ex-modelo húngara Gabriella Gáspár, que alega que Neymar é pai da sua filha de 10 anos.

Gabriella afirma que teve um encontro com Neymar em abril de 2013, após um jogo da Seleção Brasileira na Bolívia. A ex-modelo pede que o jogador reconheça a paternidade da criança e pague pensão alimentícia retroativa, estimada em R$ 160 mil.

A defesa de Gabriella entrou com um pedido no Ministério Público de São Paulo para que o passaporte de Neymar seja "suspenso, bloqueado e cassado" até que ele forneça seu endereço e contatos no exterior.

Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre o caso.

