Carille prepara Santos com 'medalhão' barrado para decisão no Paulista

GABRIELA BRINO

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, um dos jogadores há mais tempo no Santos, deve se barrado do time titular contra a Portuguesa, amanhã às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Com Felipe em baixa após jogo ruim contra a Inter de Limeira, Fábio Carille deve promover mudanças na lateral para o mata-mata. O lateral se recuperou de uma séria lesão no joelho, teve uma boa retomada no início do ano, mas despencou de produção.

Hayner, mesmo destro, se destacou na lateral esquerda e deve ganhar a vaga. Felipe oscilou nos últimos jogos e foi destaque negativo contra a Inter de Limeira, no encerramento da primeira fase do Paulistão.

Além da troca nesse setor, Carille deve mudar na ponta direita e manter Otero entre os titulares. O venezuelano brilhou diante da Inter e viu Pedrinho errar muitas definições na frente do gol. É provável que ganhe a posição.

Giuliano está à disposição para a partida, mas deve iniciar no banco de reservas. O jogador está sem ritmo, mas ainda assim deve ganhar minutos na segunda etapa.

Um provável Santos para a partida é João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero, Furch e Guilherme.

