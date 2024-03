Globo tem problemas para vender jogos da seleção brasileira e fecha apenas um patrocínio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo está com dificuldades para vender no mercado publicitário os patrocínios para a transmissão dos jogos amistosos e das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 que envolvem o Brasil neste ano.

Até o momento, a emissora só fechou contrato com uma marca para patrocínio das partidas. O Grupo Heineken comprou espaço para anunciar a marca de cervejas Eisenbahn nas transmissões dos jogos.

Esse pacote comercial não inclui torneios de clubes nacionais, como Brasileirão e Copa do Brasil, nem competições entre seleções, como a própria Copa América deste ano, que será exibida com exclusividade no Brasil pela emissora.

Foram disponibilizadas seis cotas. O valor do pacote no preço de tabela, segundo apurou o F5, gira em torno de R$ 60 milhões. O preço pago pode ser mais baixo por conta de descontos que acontecem nas negociações.

São dois os motivos para essa falta de interessados. O primeiro é a pouca empolgação do torcedor brasileiro com o momento atual da seleção, que mudou de comando. Dorival Júnior vai estrear neste fim de semana como técnico, após passagem ruim de Fernando Diniz.

A outra é que existe no mercado publicitário um entendimento de que a seleção está com a imagem desgastada junto ao público, e que não vale tanto a pena assim patrocinar transmissões de seus jogos.

A Globo tem contrato com a CBF para a exclusividade de partidas da seleção brasileira até 2026, quando vai acontecer a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora da família Marinho tem direitos de metade dos jogos da competição.

O Brasil terá duas transmissões nos próximos dias na Globo. No sábado (23), a emissora fará a partida contra a Inglaterra, às 16h (horário de Brasília). Na terça (26), o jogo contra a Espanha será exibido às 17h.