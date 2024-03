Geremi, 'ex' Chelsea, pede divórcio ao descobrir que filhos não são seus

O ex-jogador do Chelsea Geremi, de 45 anos, pediu o divórcio depois de, através de testes de DNA, ter descoberto que os seus filhos afinal não são biologicamente seus.

O atleta, de 45 anos, revelou que os gêmeos supostamente nascidos da sua união com Laure Fotso, são frutos de um caso extraconjugal.

Documentos judiciais do país natal do ex-jogador, que é natural de Camarões, dizem que Laure "destruiu a harmonia" do seu casamento "através do seu comportamento abjeto", afirmando ainda que "nenhuma criança nasceu desta união".

A mulher de Geremi alegou que os filhos nascidos em junho de 2008 – quatro anos antes do casamento – eram dele, o que os teria motivado a subir ao altar. No entanto, o pai biológico dos jovens seria um ex-companheiro de Laure.

"A descoberta de que os filhos eram do companheiro anterior destruiu a harmonia do casal", afirma o documento, que diz ainda que o ex-jogador sofreu um "choque emocional".

