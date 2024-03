Fiança de Daniel Alves foi paga por amigos, diz jornal espanhol

O jogador Daniel Alves foi solto em liberdade provisória na segunda-feira (20) após 14 meses em prisão preventiva. A fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) foi paga por um grupo de amigos, segundo o jornal catalão "La Vanguardia".

Entre os amigos que ajudaram a pagar a fiança está o atacante holandês Memphis Depay, do Atlético de Madrid. Os dois jogaram juntos na segunda passagem de Daniel Alves pelo Barcelona, na temporada 2021/22.

Com um patrimônio avaliado em cerca de 60 milhões de euros (R$ 324 milhões), Daniel Alves não pôde usar seus próprios recursos para pagar a fiança. O jogador está impedido de movimentar parte do dinheiro devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana. Além disso, seus bens na Espanha estão bloqueados desde a acusação de estupro.

A defesa de Daniel Alves conseguiu a quantia por meio de empréstimos não bancários. Segundo o "La Vanguardia", os amigos do jogador cederam o dinheiro, com a advogada Inés Guardiola usando como garantia os 6,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) que o atleta tem a receber do Fisco espanhol.

Dinheiro da fiança não vem do Fisco nem de bancos

O jornal espanhol destaca que o dinheiro da fiança não provém do valor que Daniel Alves tem a receber da Fazenda espanhola e nem de nenhum banco.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. A defesa do jogador recorre da sentença.

