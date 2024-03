Fluminense espera acordo nas próximas semanas para renovar com Diniz

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense vive a expectativa pela renovação do contrato com o técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. Segundo o presidente Mário Bittencourt, as próximas semanas de abril podem trazer o acordo dos termos para a extensão do contrato do treinador.

"A gente teve um momento de dificuldade no Carioca, mas já passou. Estamos convictos naquilo que a gente faz. Vamos continuar com o nosso treinador. A gente já negocia a extensão do contrato dele até o final de 2025 porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Creio que dentro do mês de abril a gente possa chegar a um denominador comum e anunciar a extensão", disse o dirigente tricolor ao UOL, durante o Futsummit, no Rio.

Mário foi um dos palestrantes na quarta-feira (27) no evento e estará de volta em mais um painel nesta quinta-feira (28) à tarde. O cartola se mostrou um pouco surpreso com a onda de insatisfação com Diniz neste início de temporada por causa da eliminação para o Flamengo nas semifinais do estadual.

"É uma questão de surpresa de imaginar que a maior crítica que os clubes recebem é da falta de continuidade do trabalho. E quando você tem a continuidade de um treinador que está no clube há dois anos, com trabalho sólido, com grandes conquistas, desenvolvimento de um modelo de futebol diferente e vitorioso, algumas pessoas — não todas, acho que a minoria — criam um movimento contra uma longevidade. É uma surpresa. A gente vem trabalhando há cinco anos, tentando manter a solidez do trabalho", completou Mário.

Vai gastar com reforços?

"A gente não vai se afastar dos nossos pilares de gestão, especialmente em relação à reconstrução financeira do clube. O título da Libertadores vem sedimentar isso. É ter responsabilidade para fazer bons times sem explodir as contas do clube. As receitas do ano passado foiramgrande em razão do título da Libertadores. Este ano, para repetir, a gente vai precisar de um desempenho esportivo muito alto. E a gente espera que isso aconteça. Mas não estamos trabalhando com uma expectativa fora da nossa realidade".

Momento financeiro do clube.

"Acho que 2024 e 2025 é conclusão do projeto de conclusão de reestruturação do clube. Acho que a gente precisa manter esse discurso de que a gente segue austero, embora a gente esteja crescendo a receita e a despesa no departamento de futebol, melhorando o time. Por isso a gente venceu a Libertadores. Mas não vamos fazer nada diferente do que a gente vem fazendo".

Negociação dos direitos de TV:

"O Fluminense faz parte de um grupo muito sólido, com uma leitura própria do que está acontecendo. Já estamos no mercado negociando os nossos direitos. Esperamos que até o meio do ano a gente tenha uma resposta positiva".

