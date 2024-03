Ex-campeão do mundo arrasa Mbappé: "Atitude deplorável"

Christophe Dugarry, ex-jogador da seleção francesa e campeão mundial, detonou a postura de Kylian Mbappé como capitão da equipe nos amistosos contra Alemanha e Chile. Em entrevista à RMC Sport, Dugarry classificou a atitude do craque do PSG como "deplorável".

"É claro que ele tem o direito de escolher os jogos que quer disputar. O que eu critico não é isso, mas sim a maneira como ele faz essa escolha. Todos os jogadores escolhem seus jogos, eu entendo isso. Mas nem todos são capitães da seleção francesa, nem todos se esforçam para ser o número um", disse Dugarry.

"Estamos acostumados a ver um Mbappé que não se esforça, que não recua e que não se preocupa com a parte defensiva. Mas aqui, vimos simplesmente um Mbappé que não quer saber de nada. Quando você está com a braçadeira da seleção francesa, isso é inaceitável. No mínimo, você precisa ter atitude. Acho que Mbappé não entendeu qual é o papel de capitão: ser exemplar e dar o exemplo. Ter uma atitude tão deplorável nesses dois jogos não é anormal. Isso não muda em nada suas imensas qualidades, mas quando você é capitão, você precisa ser irrepreensível", completou o ex-atacante, que disputou 55 partidas pela seleção francesa.

Dugarry criticou principalmente a falta de empenho defensivo de Mbappé e o fato de ele ter escolhido não disputar alguns jogos importantes da seleção. O ex-jogador acredita que o craque do PSG precisa ter uma postura mais profissional e dedicada quando veste a camisa da França.

As críticas de Dugarry repercutiram na França e geraram debate sobre o papel de Mbappé na seleção.

