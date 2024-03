Dani Alves organiza festa em casa e recebe visitas de amigos encapuzados

Após 14 meses e 5 dias desde 20 de janeiro de 2023, Dani Alves finalmente deixou a prisão. O ex-jogador de futebol pagou uma fiança de um milhão de euros para garantir sua liberdade a partir de segunda-feira, enquanto aguarda a decisão final de sua sentença de quatro anos e seis meses por abuso sexual de uma jovem. Por enquanto, ele permanece confinado em sua casa pessoal, localizada no município espanhol de Esplugues de Llobregat.

Detalhes de uma suposta festa organizada na casa do ex-jogador logo após sua libertação foram revelados no programa "Así es la vida", transmitido pelo canal Telecinco. A festa contou com a presença de familiares e amigos.

De acordo com uma repórter do programa, que esteve na residência do acusado, os convidados chegaram quando havia poucos jornalistas presentes e permaneceram com Dani Alves até as cinco da manhã.

Esta não foi a primeira visita que Alves recebeu, pois também foi acompanhado por dois amigos que estavam usando capuzes e se recusaram a responder perguntas dos jornalistas presentes, conforme relatado pelo jornal Sport, que registrou imagens. As celebrações fazem parte da liberdade provisória concedida pela justiça até que seu caso seja completamente resolvido.

O Tribunal de Apelação de Barcelona concedeu essa oportunidade a ele mediante o pagamento de uma fiança, enquanto o processo de apelação está em andamento.





