Dani Alves pede hambúrger e flores para Joana Sanz após saída da prisão

No seu primeiro dia fora da prisão, após ser solto mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais), Daniel Alves teria presenteado sua esposa, Joana Sanz, com flores e hambúrgueres. Segundo o portal La Vanguardia, entregadores chegaram à casa do ex-jogador de futebol condenado por estupro, em Esplugues de Llobregat, na Espanha, com as encomendas. Embora não tenha sido confirmado se a modelo estava em casa, as flores estavam destinadas a Sanz.

Ademais, esses entregadores aparentemente foram as únicas pessoas com quem Alves teve contato pessoal após sua saída do presídio Brians 2. O veículo espanhol relata que o antigo atleta não recebeu visitas em seu primeiro dia de liberdade.

