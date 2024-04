Rodrygo não teme a concorrência de Mbappé: "Problema de Ancelotti"

Rodrygo não está preocupado com a possível chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid. O jogador francês termina contrato com o Paris Saint-Germain em junho e pode se juntar ao time espanhol.

Após a vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, com dois gols de Rodrygo, o brasileiro foi questionado sobre a concorrência com Mbappé.

"Ainda não sei nada de Mbappé. Acredito que esteja próximo, porque todos dizem o mesmo, e eu confio em vocês [jornalistas], mas também não sei o que está a acontecer", disse Rodrygo, em entrevista ao jornal Marca.

"Eu não penso em nada. Só em estar focado nesta temporada e em terminar bem, com o maior número de títulos possível (...). No próximo ano, penso que será um problema do treinador [Carlo Ancelotti]... Um bom problema. E eu estou tranquilo", completou.

