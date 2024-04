Di María conquista prêmio de melhor gol da semana na Liga Europa

O golaço de Ángel Di María na vitória do Benfica sobre o Marseille por 2 a 1, na primeira mão dos quartos de final da Europa League, foi eleito o melhor da semana pela UEFA nesta sexta-feira (12)!

O maestro argentino superou a forte concorrência de Aubameyang (autor do único gol do Marseille), Scamacca (Atalanta) e Hofmann (Bayer Leverkusen) e sagrou-se o grande vencedor da premiação individual.

O gol de Di María foi um verdadeiro momento de magia no Estádio da Luz. O camisa 6 recebeu a bola na entrada da área, girou sobre o marcador e soltou um chute colocado no canto superior esquerdo do gol, sem chances para o goleiro adversário. Um golaço que encantou a todos e colocou o Benfica em vantagem importante na eliminatória.

O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira (18), para o jogo de volta contra o Marseille, na França. Com a vantagem conquistada em casa, as águias precisam apenas de um empate para garantir a classificação para as semifinais da Europa League.

Di María and Neres combine to score the Goal of the Week winner ??@Heineken || #UELGOTW || #UEL pic.twitter.com/P2pKuesSrc — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 12, 2024

Leia Também: Abel aconselha 'moleques' do Palmeiras: 'Vão à Disney porque o outro foi e está no Real Madrid'