Klopp faz o último jogo europeu pelo Liverpool: "Um misto de emoções"

O Liverpool se despediu da Liga Europa na noite de quinta-feira (18), após a derrota por 2 a 1 para a Atalanta, na Itália. Apesar da vitória em casa por 3 a 2, os Reds não conseguiram superar a desvantagem de 2 gols do jogo de ida e foram eliminados das competições europeias. A partida marcou o último jogo europeu de Jürgen Klopp no comando da equipe de Anfield Road.

Em entrevista após a partida, o treinador alemão reconheceu a superioridade da Atalanta e lamentou a eliminação: "Ficou claro que nos colocamos diante de uma grande barreira. Foi incrível da parte deles. Foi muito complicado e fomos muito apressados em alguns momentos. Vencemos o jogo e essa era a reação que queríamos mostrar. Foi difícil como esperávamos que fosse, mas eles mereceram a classificação cem por cento", disse Klopp.

Com a aventura europeia terminada, Klopp já direciona o foco para a Premier League e fala sobre o sentimento de ter comandado o time em seu último jogo europeu: "Temos que nos focar no campeonato e é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Hoje ganhámos o jogo, portanto estamos de volta às vitórias. Temos alguns dias para recuperar e jogar outra vez com o Fulham. Vai ser um jogo diferente, mas também complicado", prosseguiu.

O técnico alemão conclui a entrevista com um misto de emoções: "É um misto de emoções. Estamos fora, mas estou feliz com o jogo. Gostávamos de ter ido a Dublin, mas não aconteceu. Temos mais uma competição e temos que nos entregar completamente", finalizou.

