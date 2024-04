Futuro de Guardiola no Manchester em dúvida após eliminação na Champions

Com a eliminação da Champions League, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League e, ao mesmo tempo, para o futuro de Pep Guardiola. A incerteza sobre a permanência do técnico catalão no Etihad aumenta, com especulações de que ele pode deixar o clube em breve.

De acordo com o portal espanhol Relevo, a diretoria do Manchester City está cada vez menos confiante na renovação do contrato de Guardiola, que termina na temporada 2024/25. A eliminação precoce na Champions League, competição que o clube tanto almeja conquistar, parece ter abalado a confiança na continuidade do treinador.

Diante da possibilidade de Guardiola não renovar, a equipe dirigente do City já se prepara para o futuro, com ou sem o técnico espanhol. Vários nomes estão sendo cogitados para substituí-lo, e um dos favoritos é Míchel, atual treinador do Girona. A ligação do Girona com o City Football Group, dono do Manchester City, facilita uma potencial negociação entre as partes.

