Ancelotti revela o que disse Guardiola após eliminação do Manchester City

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, revelou nesta quarta-feira (19) as palavras de Pep Guardiola após a equipe merengue eliminar o Manchester City nos pênaltis e garantir vaga nas semifinais da Champions League.

"Guardiola felicitou-nos pela nossa qualificação. Desejou-nos sorte. É um senhor. Este clube, o City, é um clube de senhores", disse Ancelotti, na zona mista do Etihad, conforme relatado pelo AS.

O treinador italiano, conhecido por sua cordialidade e postura elegante, também aproveitou a ocasião para deixar um recado aos críticos que duvidavam do Real Madrid: "O Real Madrid nunca morre".

A partida entre Real Madrid e Manchester City foi emocionante do início ao fim, com chances para ambos os lados. No tempo normal, o placar ficou empatado em 0 a 0, levando o jogo para a disputa de pênaltis. No desempate, o Real Madrid se mostrou mais eficiente e conquistou a vitória por 3 a 2, garantindo sua presença nas semifinais da Champions League pela 13ª vez em sua história.

Com a eliminação do City, Guardiola e seus comandados se despedem da Champions League nesta temporada. Já o Real Madrid segue em busca do 14º título europeu, um recorde na competição. A equipe merengue enfrentará o vencedor do confronto entre Chelsea e Atlético de Madrid na próxima fase.

Leia Também: Diretor da Lazio diz que Felipe Anderson perdeu dinheiro indo ao Palmeiras