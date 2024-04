Santos encaminha a contratação de meia que jogou na base com Neymar

O Santos está perto de anunciar a contratação do meia Serginho, do Maringá. O clube aguarda os exames médicos para anunciar o jogador, de 33 anos. Ele viria por empréstimo com opção de compra até dezembro para disputar posição com Giuliano e Cazares.

O jogador precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira (19) para estar à disposição nas primeiras rodadas da Série B. A janela só reabrirá em julho.Destaque do Maringá, Serginho jogou na base com Neymar e subiu ao profissional do Santos em 2010, mas não foi utilizado. Desde então, jogou pelo Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, Ceará, Matsumoto Yamaga, Daegu FC e Paysandu. A passagem pelo Verdão também foi discreta.

O Santos também trouxe os laterias Rodrigo Ferreira e Gonzalo Escobar e o meia Patrick nesta janela. O atacante Maceió, da Portuguesa, deve ficar para o segundo semestre. Ele está emprestado pelo São Caetano até junho e a Lusa dificulta a liberação.A informação sobre Serginho foi inicialmente publicada pelo GE.