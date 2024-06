Ex-diretor cita arrependimento com Augusto e fala em cargo esvaziado

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao UOL, Rozallah Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, revelou que teve a "cadeira esvaziada" antes de pedir desligamento do cargo na última sexta-feira (7).

O ex-diretor financeiro do time alvinegro foi convencido a permanecer na gestão Augusto Melo há duas semanas. Mas o desgaste da relação com o mandatário e o esvaziamento de seu cargo culminaram na saída.

"Nas últimas semanas, eu quase não tinha mais contato direto com Augusto. Só conversava com ele através de interlocutores, como o Marcelo Mariano [diretor administrativo] e o Vinícius Cascone [secretário-geral]. A minha cadeira foi esvaziada. Praticamente todas as minhas opiniões técnicas não foram acatadas, em termos de preços e sugestões técnicas. Só me arrependo de não ter saído duas semanas atrás", afirma Rozallah.

Logo após a entrevista de Augusto Melo ao canal de YouTube do influencer Cross, o dirigente estava decidido a entregar sua carta de demissão. Rozallah foi convencido a permanecer na gestão com a contrapartida de ter total autonomia na área. Segundo ele, a promessa não se concretizou.

Na ocasião, o presidente confirmou que o financeiro pagou notas emitidas pela Rede Social Media, intermediária no contrato com a Vai de Bet, na ausência de Rozallah. Tais repasses foram liberados pelo gerente do departamento a mando de Marcelo Mariano, diretor administrativo.

"O Marcelo Mariano desce lá todo dia, ele que administra geral o clube, tudo. Ele desceu lá porque o diretor estava viajando, desceu lá como desce todo dia para para falar tudo que tem que pagar. Ele desce lá sempre. Se for assim, estou envolvido também? Se o diretor não estava no financeiro, ele quem mandava pagar. Se teve algum problema, por que [Rozallah] não vetou? Marcelo Mariano é um cara capacitado, está ao meu lado e é um diretor de confiança. Querem manchar nossa imagem, cinco meses de voto de confiança. Essas pessoas não querem o bem do Corinthians", afirma Augusto Melo, presidente do Corinthians.

MUDANÇAS NA DIRETORIA

O Corinthians ainda tem dois departamentos "órfãos": o futebol e o financeiro. Augusto Melo afirmou que os substitutos serão anunciados até o fim desta semana.

O Timão anunciou o novo diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, e tem previsão para o anúncio no departamento de marketing até o dia 17.

O UOL apurou que Vinicius Manfredi de Azevedo aceitou o convite para trabalhar no setor.