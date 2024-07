Técnico da Espanha após reviravolta: "Podíamos ter goleado por 8-1"

Logo após a classificação da Espanha para as quartas de final do Euro 2024, graças à virada sobre a Geórgia (4-1) neste domingo, Luis de la Fuente falou sobre o impacto do gol contra que deu vantagem à sua equipe e a serenidade necessária para alcançar a goleada que, em sua opinião, poderia ter sido muito maior.

"A mensagem transmitida à equipe foi a mesma enfatizada ao longo do primeiro tempo: manter a calma, evitar a ansiedade e tomar decisões sem estresse. Queria que procurassem os momentos certos para atacar, mantendo a tranquilidade no jogo. Notei um pouco de ansiedade quando não marcamos, o que pode levar a uma tensão negativa, e queria que eles afastassem isso da cabeça", começou por dizer.

"Com exceção de alguns minutos, tivemos o controle total do jogo. Após superar esse breve momento de nervosismo, criamos muitas oportunidades e poderíamos ter terminado o jogo com uma goleada de 8-1", acrescentou.

"Gol contra? O impacto moral pode ser enorme nessa situação, mas o Robin [Le Normand] sabia que tinha todo o nosso respeito, carinho e apoio. Ele é um jogador incrível, um grande defensor. E, vale destacar, um homem extraordinário. Superar esse tipo de adversidade com tanta naturalidade diz muito sobre ele e sobre quem o rodeia", concluiu.

Leia Também: Após jogos emocionantes, Inglaterra e Espanha se classificam na Eurocopa