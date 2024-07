Flamengo não espera Dérbi para liderar; Ceni mantém seca contra o São Paulo

(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não quis nem saber de esperar o Dérbi entre Palmeiras e Corinthians. A liderança do Brasileiro após a 13ª rodada está garantida.

Foi um fim de semana de muitos empates (quatro dos nove jogos), mas o rubro-negro fez a sua parte. Venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e construiu mais um degrau na caminhada em busca do título.

E vale ressaltar que o time sobreviveu mais uma rodada na ponta, apesar dos desfalques causados pela Copa América e também de problemas físicos, como o de Everton Cebolinha.

O Flamengo, no momento, tem três pontos de vantagem em relação ao Botafogo.

E mesmo que o Palmeiras vença o Corinthians no jogo que falta para fechar a rodada, ficará com pelo menos um ponto na liderança.

QUEM É O ARTILHEIRO?

O gol sobre o Cruzeiro fez com que Pedro assumisse a liderança isolada da artilharia do Brasileiro.

O repertório do camisa 9 neste domingo teve uma batida precisa no canto, recheando ainda mais a relação com a torcida.

Curiosamente, o contraste fica cada vez mais ressaltado em relação a Gabigol. Como o caminho entre ele, estafe e diretoria não é de entendimento pela renovação, o Flamengo afastou o jogador para evitar que ele atinja o sétimo jogo no Brasileiro, o que travaria uma negociação para um clube da Série A.

SÃO PAULO ABRAÇOU CENI, MAS QUANDO A BOLA ROLOU...

A bonita relação entre Rogério Ceni e o São Paulo teve nos abraços dos jogadores tricolores um ótimo resumo. E olha que o técnico do Bahia já tinha sido tietado por torcedores do clube paulista na chegada ao Morumbis.

Mas quando a bola rolou, não teve cortesia do time da casa. O São Paulo venceu bem, por 3 a 1, e o presente sob o comando de Zubeldía foi mais legal do que dar mole a um ídolo do passado.

Após dez partidas, Rogério Ceni segue sem vencer o São Paulo como treinador. Com a derrota para o tricolor, o Bahia perdeu o contato com o Flamengo mais uma vez.

JOGO DE SEIS PONTOS. NA CANELA DO TCHÊ TCHÊ

A brecha do Flamengo na liderança também foi dada pelo Botafogo, que ficou no empate com o Vasco, por 1 a 1. Quem saiu com mais pontos desse jogo foi o volante Tchê Tchê. Foram seis. Na canela. Doeu a entrada dura de Hugo Moura. Mas a arbitragem deu só amarelo. E o VAR não chamou para corrigir para o vermelho.

O Botafogo fica, por ora, na segunda posição, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras ainda.

JOGO DOS DESESPERADOS

Poderia ser oitavas de final da Libertadores. E assim será em algumas semanas. Mas o Grêmio x Fluminense de domingo era o duelo entre os dois últimos colocados do Brasileiro.

O Grêmio levou a melhor. "Goleada" por 1 a 0 que dá um respiro ao time, mesmo ainda na zona de rebaixamento.

Para o Fluminense, não se sabe até quando comandado por Marcão, o segue o calvário. A demissão de Fernando Diniz ainda não causou o efeito esperado. O tempo está passando, e o atual campeão da Libertadores não sai do lugar. O pior lugar.

RODADA DO 1 A 1

Quatro jogos tiveram placar de 1 a 1 na 13ª rodada: Vasco x Botafogo, Cuiabá x Red Bull Bragantino, Atlético-MG x Atlético-GO e Criciúma x Internacional.

Isso travou mudanças mais drásticas na classificação. Mas revelou mais uma vez o equilíbrio no campeonato. Até porque esses jogos foram, inicialmente, entre times da metade de cima contra a metade de baixo da tabela.

OLHA O LAION

A maior subida na classificação nesta rodada ficou por conta do Fortaleza. Foram três posições ganhas com a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no Castelão. Em oitavo, o time de Vojvoda é quem tem a melhor sequência no campeonato: invicto nos últimos quatro jogos, com três vitórias e um empate.

